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مقر صندوق النقد الدولي في واشنطن (فرانس برس)
مقر صندوق النقد الدولي في واشنطن (فرانس برس)
اقتصاد الأردن

وزير المالية: الأردن يتفق مع صندوق النقد على برنامج حجمه 1.2 مليار دولار

على 4 سنوات

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
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أعلن الأردن اليوم الخميس التوصل لاتفاق مع صندوق النقد على تنفيذ برنامج جديد للإصلاح المالي والنقدي بقيمة 1.2 مليار دولار على 4 سنوات.

ونقل بيان لرئاسة الوزراء الأردنية عن وزير المالية محمد العسعس القول إن البرنامج الجديد "سيساعد المملكة على المحافظة على الاستقرار المالي وتعزيز النمو الاقتصادي عبر رفع تنافسية الاقتصاد الوطني، ودعم التصدير بهدف خلق الوظائف لتخفيف نسبة البطالة، إضافة إلى التوسع بالحماية الاجتماعية".

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وأكد العسعس "التزام الحكومة في الاستمرار بمكافحة التهرب والتجنب الضريبي، وهو ما يحقق عدالة ضريبية ويرفع الإيرادات العامة للخزينة بدون إضافة أي أعباء ضريبية جديدة على المواطنين"، مشددا على أن البرنامج لا يتضمن "رفعا لأي ضرائب أو فرض ضرائب جديدة"، وفق وكالة أنباء العالم العربي.

بدوره، أكد محافظ البنك المركزي الأردني عادل الشركس التزام البنك بالبرنامج الجديد "بالاستمرار في الحفاظ على الاستقرار النقدي والمصرفي في المملكة بما في ذلك الحفاظ على سياسة سعر الصرف الثابت للدينار الأردني مع الدولار، وتعزيز الشمول المالي في المملكة وتسهيل وصول المشاريع الصغيرة والمتوسطة للتمويل".

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