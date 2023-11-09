"التصدير والاستيراد" السعودي يوقّع اتفاقيات مع بنوك إفريقية بـ185 مليون دولار

وقع بنك التصدير والاستيراد السعودي اتفاقيات ومذكرات مع عدة بنوك ومؤسسات مالية إفريقية بقيمة 185 مليون دولار لتمويل الصادرات السعودية.

وكان قيمة الحصة الكبرى من هذه الاتفاقيات مع البنك الأهلي المصري بقيمة 150 مليون دولار، فيما جاءت الحزمة الثانية بـقيمة 25 مليون دولار، لتمويل مستوردي المنتجات والخدمات السعودية من دول غرب إفريقيا عن طريق بنك إيكواس للاستثمار والتنمية التابع للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا.

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أما الاتفاقية مع بنك التصدير والاستيراد النيجيري فكانت قيمتها 10 ملايين دولار.

يشار إلى أن "بنك التصدير والاستيراد"، أبرم الشهر الماضي اتفاقية تسهيلات ائتمانية مع شركة بتروكيم الشرق الأوسط الإماراتية، بهدف تنمية الصادرات السعودية غير النفطية وتعزيز انتشارها في الأسواق العالمية المستهدفة.

وبموجب الاتفاقية، سيقدم البنك للشركة تسهيلات ائتمانية بمبلغ 25 مليون دولار، لتمكين الشركة من استيراد المزيد من المنتجات السعودية وإعادة تصديرها إلى الأسواق العالمية، ومضاعفة الفرص أمام المنتجات السعودية للدخول إلى أسواق جديدة، وذلك ضمن إطار خطط التوسع عالمياً للصادرات السعودية.