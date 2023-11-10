صندوق مصر السيادي ينتهي من بيع فنادق تاريخية مع نهاية العام

قال أيمن سليمان رئيس صندوق مصر السيادي يوم الخميس إن مصر ستنتهي من بيع 7 فنادق، بعضها تاريخية، بحلول نهاية العام.

وأضاف في مقابلة خلال مؤتمر رويترز نكست في نيويورك "تمت ترسية العطاءات. لذا، فنحن الآن ماضون صوب إتمام (الصفقة) قبل نهاية العام مع المستثمرين الفائزين".

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وأضاف "سيحسنون وضع هذه الأصول القيمة في مصر، بهدف طرحها في البورصة".

والفنادق المبيعة، بين أعرق الفنادق المصرية، هي فندق كتراكت في أسوان وونتر في الأقصر ومينا هاوس في القاهرة وسيسيل في الإسكندرية، وكلها مبنية في أواخر القرن التاسع عشر أو مطلع القرن العشرين.

ولم يفصح سليمان عن اسم المشتري. ووردت تقارير في يونيو/حزيران تفيد بأن قطر تجري محادثات بخصوص شراء الفنادق، لكن في الشهر التالي أعلنت وزيرة التخطيط المصرية أن القاهرة باعت حصة قيمتها 700 مليون دولار في شركة الفنادق لتحالف يشمل مجموعة طلعت مصطفى القابضة.

ومن ناحية أخرى، ذكر سليمان في المقابلة أنه يعتقد بأن التضخم في مصر وصل إلى ذروته وأن خفض قيمة عملتها جيد للتحكم في تكاليف الإنتاج.

ومن المقرر أن يصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بيانات التضخم في أكتوبر يوم السبت. وتسارع معدل التضخم الرئيسي إلى مستوى قياسي مرتفع بلغ 38% في سبتمبر/أيلول.

وقال سليمان في المقابلة أيضا إن هناك استغلالا جيدا للأصول في قطاع الضيافة والسياحة في مصر، وهو أحد المجالات التي تحاول الحكومة تعزيز مشاركة القطاع الخاص فيها وزيادة الإيرادات عن طريق بيع أصول مملوكة للدولة.

وأضاف "نعمل على إقامة هذه الشراكات مع القطاع الخاص لتولي القيادة وتحويل الشركات المملوكة للدولة (لوضع أفضل)".