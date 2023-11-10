اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
مصرف الإمارات المركزي
مصرف الإمارات المركزي
اقتصاد الإمارات

مصرف الإمارات المركزي يعلن عن مزاد لسندات حكومية

المزاد يشمل 4 إصدارات لسندات الخزانة ويعقد في 13 نوفمبر الجاري

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

أعلن مصرف الإمارات المركزي عن طرح مزاد لبيع سندات حكومية في 13 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

ويشمل المزاد 4 إصدارات لسندات الخزانة، الأول لمدة 28 يومًا لما يصل إلى 5 مليارات درهم، والثاني لأجل 56 يوماً لما يصل إلى 3 مليارات درهم، والثالث لأجل 84 يوما لما يصل إلى 2.5 مليار درهم، والرابع لأجل 252 يوماً لما يصل إلى 5 مليارات درهم.

مادة اعلانية

وسيكون تاريخ الإصدار 15 نوفمبر، على أن يكون تاريخ الاستحقاق للإصدار الأول في 13 ديسمبر 2023، والثاني في 10 يناير 2024، والثالث في 7 فبراير 2024، والرابع في 24 يوليو 2024، وفق وكالة أنباء العالم العربي.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
أوضاع صعبة يعيشها نزلاء مستشفى الشفاء من المصابين والنازحين أوضاع صعبة يعيشها نزلاء مستشفى الشفاء من المصابين والنازحين
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط