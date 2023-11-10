وزير: وزارة المالية في الكويت تواجه أزمة سيولة

قال وزير المالية الكويتي فهد الجارالله يوم الخميس إن اقتصاد الكويت متين لكن وزارة المالية تواجه أزمة سيولة.

وأضاف الجارالله في بيان نشر على حساب الحكومة الكويتية على منصة إكس أن وزارة المالية الكويتية تعكف على إيجاد العديد من الحلول لتعزيز السيولة وإعادة هيكلة الاحتياطي العام.

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وأكد الجارالله أن الحكومة تعمل على بعض القرارات التي من شأنها تعزيز الإيرادات غير النفطية ووقف الهدر، وفق وكالة أنباء العالم العربي.