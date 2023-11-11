أسعار العقود الأميركية الآجلة للذرة تلامس أدنى مستوياتها في 3 سنوات
وسط توقعات بمحصول أميركي قياسي
واصلت أسعار العقود الآجلة للذرة خسائرها، حيث تم تداولها بالقرب من أدنى مستوى لها منذ ثلاث سنوات، وسط توقعات بأن المزارعين الأميركيين سيجمعون حصادًا قياسيًا هذا الموسم.
وتوقعت وزارة الزراعة الأميركية، أن يصل إجمالي المحصول الأميركي المزروع على نطاق واسع إلى 15.234 مليار بوشل، وهو أعلى من تقديرات المحللين، ويتجاوز الرقم القياسي السابق لعام 2016 البالغ 15.148 مليار بوشل.
وتعني الإمدادات الوفيرة في أكبر منتج عالمي أن التركيز يتحول الآن إلى المحصول القادم في البرازيل، بالإضافة إلى الطلب العالمي على الذرة الأميركية، وفق ما نقلته وكالة "بلومبرغ".
وقالت المحللة في شركة فارم فيوتشرز جاكلين هولاند: "إن أي أخبار إيجابية عن استخدام الذرة في الولايات المتحدة ستقطع شوطا طويلا في دعم أسعار الذرة خلال الشهر المقبل".
وفي السلع الأخرى، ارتفعت العقود الآجلة لزيت فول الصويا لليوم الثالث على التوالي في شيكاغو، حيث تم تداول فول الصويا بشكل ثابت، بعد ارتفاعه بنسبة 0.3%.
وقالت شركة كارجيل، أكبر شركة لتجارة المحاصيل في العالم، إن الصين قامت للتو بعملية شراء ضخمة لفول الصويا الأميركي ما يؤكد الزخم الصعودي في سوق البذور الزيتية.
وسارعت الصين لتأمين أكثر من 3 ملايين طن متري من فول الصويا الأميركي يومي الثلاثاء والأربعاء، وفقًا لما ذكره أليكس سانفيليو، رئيس التجارة العالمية في كارجيل.
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