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خلال شهر واحد.. 839 ترخيصاً لشركات دون مقر في الكويت

4 قرارات وزارية سهلت هذا النوع من التراخيص

دبي - العربية.نت
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شهدت عمليات إنشاء الشركات من دون مقر، إقبالا ملحوظا من قبل الكويتيين، في ظل التيسيرات التي قدمتها وزارة التجارة والصناعة في الكويت عبر 4 قرارات وزارية بشأن هذا النوع من التراخيص.

ووفقا للبيانات، فإن إجمالي التراخيص الصادرة للأنشطة ذات الطبيعة الخاصة في أكتوبر 2023 بلغ 839 ترخيصا، بينما يوجد لدى الإدارة نحو 351 طلب ترخيص معتمدا، و672 طلب تأسيس مرفوضا.

وأظهرت بيانات رسمية صادرة عن وزارة التجارة والصناعة في الكويت، أن إجمالي المعاملات التي قدمت إلى إدارة النافذة الواحدة بشأن تأسيس وترخيص شركات ذات طبيعة خاصة بلغ نحو 1862 طلبا في أكتوبر الماضي، بحسب ما نشرته صحيفة "الأنباء" الكويتية اليوم الاثنين.

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والشركات ذات الطبيعة الخاصة هي الشركات التي تمارس أنشطة يباشرها أربابها دون الحاجة إلى عمال أومحل تجاري أو موافقة جهة رقابية أخرى، وذلك في إطار تسهيل ودعم المشاريع واستثناء من الاشتراطات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لقانون تراخيص المحلات التجارية.

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