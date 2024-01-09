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أحد حقول القمح في أوكرانيا (رويترز)
أحد حقول القمح في أوكرانيا (رويترز)
اقتصاد تونس

تونس تطرح مناقصة لشراء قمح وشعير

الموعد النهائي لتقديم عروض الأسعار هو يوم غد الأربعاء

هامبورغ - رويترز
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قال متعاملون أوروبيون، اليوم الثلاثاء، إن ديوان الحبوب التونسي طرح مناقصة عالمية لشراء نحو 50 ألف طن من القمح الصلد و50 ألف طن من علف الشعير.

والموعد النهائي لتقديم عروض الأسعار هو يوم غد الأربعاء.

وتسعى المناقصة لشراء القمح الصلد في شحنتين تزن كل منهما 25 ألف طن للشحن بين في الفترة ما بين 20 يناير/كانون الثاني و15 فبراير/شباط بناء على بلد المنشأ الذي سيستورد الحبوب منه.

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وطلبت الشعير أيضا في شحنتين تزن كل منهما 25 ألف طن للشحن في الفترة ما بين الأول من فبراير/شباط و29 فبراير/شباط بناء على بلد المنشأ الذي سيستورد الحبوب منه.

ويقدم بنك التنمية الإفريقي التمويل، وهو إحدى الجهات التي تساعد تونس في إنعاش وضعها الاقتصادي الصعب.

وسيتم قبول العروض الخاصة بشحن الحبوب من موانئ الدول الأعضاء في بنك التنمية الإفريقي. ويظهر موقع البنك أن الأعضاء هم دول أوروبا الغربية الرئيسية والولايات المتحدة وكندا والأرجنتين ولا تشمل القائمة دول منطقة البحر الأسود بما في ذلك روسيا.

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