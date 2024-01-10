السعودية تطلق 5 تأشيرات جديدة لـ "الإقامة المميزة"

أعلن مركز الإقامة المميزة في السعودية، اليوم الأربعاء، عن إطلاق 5 فئات جديدة تحت مظلة الإقامة المميزة وهي: إقامة كفاءة استثنائية، وإقامة الموهبة، وإقامة مستثمر أعمال، وإقامة رائد أعمال، وإقامة مالك عقار.

ويبدأ سريان القرار اعتباراً من اليوم، على أن يتم منح الإقامة المميزة لمستحقيها بمقابل مادي 4 آلاف ريال سيتم دفعها لمرة واحدة.

وأطلق مركز الإقامة المميزة منصته الإلكترونية الجديدة، والتي تهدف لتسهيل وتبسيط إجراءات التقديم على الإقامة المميزة ومتابعة طلبات المتقدمين، وفقاً لبيان.

وتشمل تأشيرات الإقامة المميزة فئتين، الأولى للكفاءات الصحية والعلمية والتي تشترط أجر شهري إجمالي 35 ألف ريال، على أن يكون هذا الأجر في فئة الباحثين 14 ألف ريال، وتكون مدة الإقامة 5 سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.

كما توجد فئة أخرى تشمل المسؤولين التنفيذيين بأجور 80 ألف ريال، وتكون مدة الإقامة دائمة عند استيفاء الشروط والإقامة لـ30 شهرا متواصلة على مدار 5 سنوات.

وتأتي هذه المنصة مزودة بحزمة من الخدمات الرقمية المتطورة، مصممة وفق أعلى المعايير العالمية لضمان تعزيز التواصل المباشر مع المتقدمين من مختلف أنحاء العالم.

يسعدنا إطلاق 5 منتجات جديدة للإقامة المميزة بهدف تعزيز مكانة السعودية كمركز عالمي يجذب أفضل العقول والاستثمارات وتمكين الاقتصاد الوطني من خلال خلق الوظائف ونقل المعرفة.



تقدم بطلبك الآن:https://t.co/SLS6Tm8K76#الإقامة_المميزة#LiveSaudi pic.twitter.com/0Cvy3PGJBn — الإقامة المميزة | Premium Residency (@prgovsa) January 10, 2024

وذكر المركز أن المنصة تُمكّن المتقدمين من الاطلاع على التفاصيل المتعلقة بنظام الإقامة المميزة ولائحته التنفيذية، وإجراءات التقديم، والمنتجات المتاحة لكل فئة، بالإضافة إلى معايير الأهلية، والشروط اللازمة للحصول على كل منتج. كما يمكن للمستخدمين التعرف على المزايا والتسهيلات المقدمة لحاملي الإقامة المميزة.

ويُعد إطلاق منتجات الإقامة المميزة الـ 5 الجديدة، خطوة لتعزيز مكانة السعودية كمركز عالمي يجذب أفضل العقول والاستثمارات وتمكين الاقتصاد الوطني من خلال خلق الوظائف ونقل المعرفة.

وصدر المرسوم الملكي بالموافقة على تعديل نظام الإقامة المميزة والذي اشتمل على إطلاق 5 منتجات جديدة بمزايا إضافية لحامليها، وهي دعوة لأفضل العقول، وأصحاب المواهب ورؤوس الأموال ليشاركونا مسيرة التنمية.

أُسس مركز الإقامة المميزة في يناير 2019، ويعمل منذ ذلك الحين على التنسيق المستمر مع مختلف القطاعات الحكومية لضمان توفير خدمات متميزة للراغبين في الاستفادة من منظومته الإلكترونية، مع التأكيد على تقديم الدعم المستمر والتواصل الفعّال مع حاملي الإقامة المميزة والمتقدمين.