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عمالة منزلية في السعودية
اقتصاد السعودية

السعودية تخفض تكاليف استقدام العمالة المنزلية​ من 6 دول

تشمل الفلبين وسيرلانكا وبنغلاديش وأوغندا وكينيا وإثيوبيا

دبي - العربية.نت
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أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية، تخفيض السقف الأعلى لتكاليف استقدام خدمات العمالة المنزلية في عدد من الدول، وتشمل هذه الدول الفلبين، وسيرلانكا، وبنغلاديش، وأوغندا، وكينيا، وإثيوبيا.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الوزارة لمراجعة تكاليف الاستقدام والأنظمة المعمول بها، وفقًا للتغيرات في تكاليف الاستقدام.

ولضمان أسعار عادلة تم تخفيض السقف الأعلى لتكاليف الاستقدام من الفلبين من 15.9 ألف ريال إلى 14.7 ألف ريال، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس".

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كما تم خفض السقف الأعلى لتكاليف الاستقدام من سيريلانكا إلى 13.8 ألف ريال من 15 ألف ريال سابقا، وبنغلاديش من 13 ألف ريال إلى 11.75 ألف، وكينيا من 10.87 ألف ريال إلى 9 آلاف، وأوغندا من 9.5 ألف ريال إلى 8.3 ألف، وإثيوبيا من 6.9 ألف ريال إلى 5.9 ألف ريال.

وقد وجهت الوزارة في وقت سابق الشركات والمكاتب المرخصة بتحديد الحد الأعلى لتكاليف استقدام خدمات العمالة المنزلية من بعض الجنسيات، حيث يبلغ الحد الأعلى لاستقدام خدمات العمالة المنزلية من سيراليون 7.5 ألف ريال، ومن بوروندي 7.5 ألف ريال، ومن تايلاند 10 آلاف ريال، غير شامل قيمة الضريبة المضافة.

يأتي القرار في إطار سعي الوزارة إلى تطوير الخدمات كافة، وتحسين بيئة سوق العمل وتعزيز جاذبيته، وحرصها على مراجعة التكاليف والخدمات المقدمة والأنظمة وفقاً للمتغيرات الاقتصادية، وبما يتناسب معها، حيث تؤكد لجميع المتعاملين ضرورة التقيد بعدم تجاوز سقف الأسعار المعلن عنها، إذ ستتابع تنفيذ ذلك عبر منصة "مساند".

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