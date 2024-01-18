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التضخم في مصر (رويترز) مناسبة
سلع تموينية في مصر (أرشيف - رويترز)
اقتصاد مصر

ارتفاع الإنفاق على دعم السلع التموينية في مصر 74.4%

على أساس سنوي

دبي - العربية.نت
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قال وزير المالية المصري محمد معيط، اليوم الخميس، إن تكلفة الإنفاق على دعم السلع التموينية ارتفع 74.4% على أساس سنوي إلى 55 مليار جنيه في النصف الأول من السنة المالية 2023-2024.

ونقل بيان أصدرته الوزارة عن معيط قوله إن إجمالي دخل الخزانة العامة من إيرادات قناة السويس بلغ 103.3 مليار جنيه بمعدل نمو سنوي بلغ 126.8% بين يوليو/تموز وديسمبر/كانون الأول 2023، وفقاً لـ"وكالة أنباء العالم العربي".

وإيرادات القناة الدولارية مصدر رئيسي للنقد الأجنبي لمصر.

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وأشار الوزير إلى أن الإنفاق على القطاع الصحي بلغ 81.1 مليار جنيه بزيادة 35.8% على أساس سنوي فيما زاد الإنفاق على قطاع التعليم إلى نحو 120 مليار جنيه بزيادة سنوية 16.1%.

وقال الوزير إن الموازنة العامة للدولة حققت فائضا أوليا، والذي يستبعد مدفوعات خدمة الدين العام، قدره 150 مليار جنيه في الفترة المذكورة مقارنة مع 25 مليارا في السنة المالية السابقة.

كان معيط أعلن أمس تسجيل عجز كلي في النصف الأول من السنة المالية الحالية بنسبة 4.95% من الناتج المحلي الإجمالي.

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