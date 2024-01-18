الإبراهيم: الاقتصاد السعودي غير النفطي نما 20% منذ 2016

توقع وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي، فيصل الإبراهيم، نمو الاقتصاد السعودي بنسبة 4.4% في 2024.

وقال الإبراهيم، خلال مشاركته في جلسة حوارية بالمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، أنه من المتوقع نمو الناتج المحلي غير النفطي للمملكة بين 4.5% إلى 5% خلال العام الجاري.

وأضاف أن اقتصاد المملكة نما 20% منذ 2016 من دون احتساب النفط.

وتابع "السعودية وشركاؤها تستهدف تحقيق استقرار سوق النفط بالأمد الطويل".

كانت مؤسسة موديز أناليتكس، توقعت نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في السعودية بين 3 و4% سنويا حتى العام 2030. مضيفة: "نتوقع نمو الاقتصاد السعودي بمتوسط 3.2% في الفترة من 2023 إلى 2026".

وذكرت المؤسسة أن هذا النمو المتوقع سيدفع بالاقتصاد غير النفطي ليشكل نحو 56% من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة.وفي المقابل، توقعت وكالة موديز أن يكون نمو القطاع النفطي بين 0.5% و1.5% بعد عام 2025.

وفي سياق متصل، كانت وكالة ستاندرد آند بورز غلوبال توقعت انتعاش نمو اقتصاد السعودية في العام القادم إلى 2.7% في 2024 من انكماش بنسبة 0.4% في العام الجاري.

وأضافت الوكالة في تقرير بشأن الأسواق الناشئة، أن النمو في السعودية تراجع في العام الجاري بسبب تخفيضات إنتاج النفط التي تنفذها المملكة ضمن تحالف "أوبك+" الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" وحلفاء من بينهم روسيا. لكن الوكالة تتوقع في الوقت ذاته تحسن النمو في العامين القادمين على أن يبلغ 3.7% في 2025.

والسعودية حاصلة على تصنيف عند (A) مع نظرة مستقبلية مستقرة من وكالة التصنيف الائتماني. ونما اقتصاد المملكة أكبر منتج للنفط في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) 8.7% في العام الماضي.