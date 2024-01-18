الإبراهيم: السعودية ستستضيف اجتماعا للمنتدى الاقتصادي العالمي في أبريل

قال وزير الاقتصاد السعودي فيصل الإبراهيم، اليوم الخميس، إن المملكة ستستضيف اجتماعا خاصا للمنتدى الاقتصادي العالمي في أبريل المقبل.

ومن المزمع أن يُعقد الاجتماع في 28 و29 أبريل.

وأشار الإبراهيم، إلى أن الاجتماعات ستركز على التعاون العالمي والنمو في العديد من القطاعات، خاصة أن المملكة أصبحت عاصمة للتقدم في العديد من المجالات والقطاعات.

وأضاف وزير الاقتصاد السعودي، ضمن جلسة في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بعنوان "المملكة العربية السعودية: المسار المستقبلي"، أن السعودية حاليا هي دولة أقوى وأفضل مما كانت عليه في السابق.

كما أكد أن المملكة ستستمر في التحسن والقيام بالإصلاحات الاقتصادية الضرورية عبر التركيز على السياحة الصناعة والقطاعات المرتبطة بهما.

وأوضح أن اقتصاد المملكة - عند استبعاد القطاع النفطي - قد فاق الولايات المتحدة منذ عام 2016.

"اقتصاد المملكة نما 20% منذ 2016 من دون احتساب النفط". وتوقع الإبراهيم، نمو الاقتصاد السعودي بنسبة 4.4% في 2024.

وقال الإبراهيم، خلال مشاركته في جلسة حوارية بالمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، إنه من المتوقع نمو الناتج المحلي غير النفطي للمملكة بين 4.5% إلى 5% خلال العام الجاري.