طلبات إعانة البطالة الأميركية تنخفض لأدنى مستوى منذ سبتمبر 2022

انخفضت الطلبات الأولية للحصول على إعانة البطالة الأميركية بشكل غير متوقع خلال الأسبوع الماضي إلى أدنى مستوى لها منذ أكثر من عام، مما يؤكد مرونة سوق العمل في بداية العام الجديد.

وانخفضت الطلبات الأولية بمقدار 16 ألفا إلى 187 ألفا في الأسبوع المنتهي في 13 يناير، وفقًا لبيانات وزارة العمل الصادرة يوم الخميس. وتعتبر هذه البيانات الأخيرة أقل من جميع التقديرات في استطلاع "بلومبرغ" للاقتصاديين.

ومن بين الولايات، سجلت نيويورك أكبر انخفاض، حيث انخفضت الطلبات الأولية هناك بأكثر من 17 ألفا على أساس غير معدل.

وانخفضت الطلبات المستمرة، وهي مؤشر لعدد الأشخاص الذين يتلقون إعانات البطالة، للأسبوع الثالث على التوالي إلى 1.81 مليون في الأسبوع المنتهي في 6 يناير، وهو أدنى مستوى في ما يقرب من ثلاثة أشهر.

لقد تحدت سوق العمل في الولايات المتحدة توقعات الاقتصاديين في العام الماضي، وظلت قوية على الرغم من ارتفاع أسعار الفائدة حيث ساعدت في السيطرة على البطالة.

وتشير بيانات أخرى إلى بعض الاعتدال في سوق العمل، بما في ذلك الاستطلاع الأخيرة من الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع. وبينما يفكر مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة هذا العام، فسوف يبحثون عن المزيد من علامات التباطؤ.

تميل المطالبات الأسبوعية إلى أن تكون متقلبة، خاصة في أيام العطلات. وانخفض المتوسط المتحرك لأربعة أسابيع، والذي يساعد على تخفيف التقلبات قصيرة المدى، إلى 203 آلاف و250، وهو أدنى مستوى له في 11 شهرًا.

وانخفضت البيانات غير المعدلة للطلبات الأولية، والتي لا تأخذ في الاعتبار التأثيرات الموسمية، بنحو 30 ألفًا إلى 289 ألف و228. وبينما شكلت نيويورك أكثر من نصف هذا الانخفاض، انخفضت الطلبات في ميشيغان وويسكونسن أيضًا.