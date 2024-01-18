غورغييفا ترحب بانضمام العراق إلى برنامج غير تمويلي لدعم الإصلاح الاقتصادي

اجتمع رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، مع كريستالينا غورغييفا مدير عام صندوق النقد الدولي التي رحبت بانضمام بغداد إلى برنامج غير تمويلي تابع للصندوق لدعم الإصلاح الاقتصادي في البلاد.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي في بيان على فيسبوك، إن الاجتماعات مع الصندوق ستبدأ الشهر المقبل لتنفيذ البرنامج.

وأضاف أن السوداني أشار خلال الاجتماع الذي جرى على هامش مشاركته في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس إلى خطط الحكومة للإصلاح الاقتصادي بوصفه بوابة وأساسا لكل الإصلاحات التي تخطط لها الحكومة في مجمع القطاعات الحيوية، وفق وكالة أنباء العالم العربي.

وبحسب البيان، أشادت غورغييفا بالخطوات التي تتخذها الحكومة العراقية في مجال النظام المالي والمصرفي وتحسين بيئة الأعمال والاستثمار وأبدت تفهمها لخصوصية العراق والتحديات التي يواجهها.

كانت غورغييفا قالت في وقت سابق اليوم إن الصندوق سيظل ملتزما بدعم العراق في بيئة زاخرة بالتحديات.

وأشارت غورغييفا على منصة إكس إلى اجتماعها مع السوداني، وكذلك محافظ البنك المركزي علي محسن العلاق في دافوس.

كان صندوق النقد توقع الشهر الماضي تراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي للعراق في العامين الجاري والمقبل بفعل تقليص إنتاج النفط بموجب التخفيضات التي تنفذها مجموعة "أوبك+" ونتيجة لتوقف خط الأنابيب الواصل مع تركيا.