مصر تبحث مع سكاتك النرويجية إنشاء محطة كهرباء بالطاقة الشمسية
بقدرة 1 غيغاوات في جنوب البلاد
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بحث وزير قطاع الأعمال المصري محمود عصمت، اليوم الخميس، مع شركة سكاتك النرويجية مشروع إنشاء محطة لإنتاج الكهرباء بالطاقة الشمسية بقدرة 1 غيغاوات لتشغيل مجمع الألومنيوم بنجع حمادي في جنوب البلاد.
وقالت الوزارة في بيان إنه سيجري إنشاء المحطة على مرحلتين بقدرة 500 ميغاوات ساعة لكل مرحلة.
وأضافت أن من المخطط له الانتهاء من المرحلة الأولى خلال 18 شهرا من تاريخ التوقيع، والمرحلة الثانية خلال 24 شهرا وذلك بالتنسيق مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة من خلال اتفاقية ثلاثية، وفق وكالة أنباء العالم العربي.
وأشارت إلى أن الاجتماع ناقش جميع الجوانب المتعلقة بالمشروع خاصة تكلفة الإنتاج وأسعار البيع وتوفير الأرض اللازمة لبناء المحطة وغير ذلك.
وأشار الوزير إلى أن شركة مصر للألومنيوم تعمل حاليا بالطاقة الإنتاجية القصوى للمصانع وهو أمر غير مسبوق، وذلك بفضل الالتزام ببرامج الصيانة وخطة التشغيل وسياسات تسويقية وبيعية جديدة وكذلك توفير مستلزمات الصناعة.
وأضاف الوزير أن تنفيذ المحطة الجديدة في شركة مصر للألومنيوم يمثل خطوة مهمة تعكس مدى الحرص والالتزام بتبني المعايير البيئية والاجتماعية وهي بنود ضمن خطة التطوير التي يجري تنفيذها حاليا لتحسين الإنتاج ومعدلات الأداء.
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