مصر تتلقى عروضاً في ممارسة لشراء زيوت نباتية
950 دولارا للطن المتري شاملا تكاليف الشحن
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قال تجار إن أقل عرض تلقته مصر في ممارسة حكومية لشراء زيوت نباتية، اليوم الخميس، لشراء زيت دوار الشمس بلغ 950 دولارا للطن المتري شاملا تكاليف الشحن.
وأضاف التجار أن أقل عرض مقدم لزيت الصويا بلغ 975 دولارا للطن شاملاً تكاليف الشحن.
طرحت الهيئة العامة للسلع التموينية المصرية، المشتري الحكومي للحبوب، اليوم الثلاثاء، ممارسة دولية لتوريد زيوت نباتية للتسليم في الفترة من 25 فبراير/شباط إلى 10 مارس/آذار أو في الفترة من 11 إلى 25 مارس/آذار.
وكانت الهيئة طلبت من المتعاملين تقديم العروض للسداد عند الاطلاع وكذلك عبر خطابات اعتماد مدتها 180 يوما. والموعد النهائي لتقديم العروض هو 18 يناير/كانون الثاني.
وطرحت هيئة السلع التموينية الثلاثاء الماضي أيضا ممارسة محلية لتوريد زيت خام بكميات تصل إلى 1000 طن زيت صويا و500 طن زيت دوار شمس للتسليم في الفترة من 20 فبراير/شباط إلى 16 مارس/آذار. والموعد النهائي لتقديم العروض هو 20 يناير/كانون الثاني.
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