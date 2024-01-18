اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
اقتصاد أميركا

يلين تدعو أعضاء الكونغرس لتجنب الإغلاق الجزئي للحكومة الأميركية

طلبت تمرير مشروع قانون الإنفاق المؤقت الأسبوع الحالي

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00

دعت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين أعضاء الكونغرس إلى تمرير مشروع قانون الإنفاق المؤقت الأسبوع الحالي وتجنب الإغلاق الجزئي للحكومة الأميركية قبل الموعد النهائي يوم الجمعة المقبل.

وقالت يلين في كلمة ألقتها أمس الأربعاء، في واشنطن إن الفشل في تمويل الحكومة بحلول الموعد النهائي سيضر بالعائلات الأميركية والشركات الصغيرة في جميع أنحاء البلاد.

قادة الكونغرس يتوصلون إلى اتفاق للحفاظ على تمويل الميزانية الفيدرالية

وأضافت يلين أن الإنفاق القوي لإدارة بايدن في أعقاب جائحة كورونا، والذي انتقد بسبب زيادته للتضخم، يبدو مبررا الآن من خلال القوة المستمرة للاقتصاد الأميركي.

وأشارت وزيرة الخزانة الأميركية إلى أن نمو الناتج المحلي الإجمالي قوي والتضخم انخفض بشكل ملحوظ.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
نحو 80 ألف إسرائيلي نزحوا من المنطقة الشمالية منذ الـ 7 من أكتوبر نحو 80 ألف إسرائيلي نزحوا من المنطقة الشمالية منذ الـ 7 من أكتوبر
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط