يلين تدعو أعضاء الكونغرس لتجنب الإغلاق الجزئي للحكومة الأميركية

دعت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين أعضاء الكونغرس إلى تمرير مشروع قانون الإنفاق المؤقت الأسبوع الحالي وتجنب الإغلاق الجزئي للحكومة الأميركية قبل الموعد النهائي يوم الجمعة المقبل.

وقالت يلين في كلمة ألقتها أمس الأربعاء، في واشنطن إن الفشل في تمويل الحكومة بحلول الموعد النهائي سيضر بالعائلات الأميركية والشركات الصغيرة في جميع أنحاء البلاد.

قادة الكونغرس يتوصلون إلى اتفاق للحفاظ على تمويل الميزانية الفيدرالية

وأضافت يلين أن الإنفاق القوي لإدارة بايدن في أعقاب جائحة كورونا، والذي انتقد بسبب زيادته للتضخم، يبدو مبررا الآن من خلال القوة المستمرة للاقتصاد الأميركي.

وأشارت وزيرة الخزانة الأميركية إلى أن نمو الناتج المحلي الإجمالي قوي والتضخم انخفض بشكل ملحوظ.