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الفيدرالي

"الفيدرالي" الأميركي: الإنفاق الاستهلاكي المرن يعوض ضعف قطاعات التصنيع

الشركات أبدت تفاؤلا حيال المستقبل وآفاق النمو

دبي - العربية.نت
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قال مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في مسح الـ "Beige Book" الذي يشمل المقاطعات الفيدرالية الاثنتي عشرة، إن الإنفاق الاستهلاكي المرن ساعد في دفع الاقتصاد قدما في الأسابيع الأخيرة، ما عوض الضعف في قطاعات أخرى مثل التصنيع.

وأظهر المسح أن معظم المقاطعات رأت إشارة واحدة على الأقل على تباطؤ سوق العمل، لكن أكثر من نصفها لم تشهد تغيرًا يذكر في مستويات التوظيف الإجمالية.

وتتوقع الشركات في العديد من المناطق أن ينخفض نمو الأجور بشكل أكبر خلال العام المقبل.

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وأوضح الـ "Beige Book" أن الشركات أبدت تفاؤلا حيال المستقبل وآفاق النمو.

يذكر أن الـ "Beige Book" ينشر قبل أسبوعين من كل اجتماع للجنة السوق المفتوحة الفيدرالية.

ومن المتوقع أن يبقي الاحتياطي الفيدرالي الفائدة دون تغيير للمرة الرابعة على التوالي في اجتماعه المقبل الذي يبدأ في 30 يناير.

وليد الحلو رئيس أبحاث السوق في أمانة كابيتال

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