الصين تتابع التطورات في البحر الأحمر وتقدم الدعم لمؤسسات التجارة الخارجية

قالت وزارة التجارة الصينية إنها تتابع عن كثب التطورات في البحر الأحمر مع تصاعد الوضع هناك، وإن البلاد ستقدم الدعم والمساعدة لمؤسسات التجارة الخارجية.

وذكر متحدث باسم الوزارة في بيان مساء أمس الخميس "نأمل من جميع الأطراف المعنية أن تستعيد وتضمن أمن الممرات الملاحية في مياه البحر الأحمر".

وأضافت الوزارة أنها تأمل أن تعمل جميع الأطراف بشكل مشترك على حماية التدفق السلس للإنتاج العالمي وسلاسل التوريد والنظام الطبيعي للتجارة الدولية.