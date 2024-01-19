الكرملين: لا يوجد احتمال لإحياء اتفاق البحر الأسود للحبوب

قال الكرملين، اليوم الجمعة، إنه لا يوجد احتمال لإحياء اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود وإن الطرق البديلة لشحن الحبوب الأوكرانية تنطوي على مخاطر كبيرة.

وانتهى الاتفاق الأصلي، الذي سهل تصدير الحبوب بشكل آمن من أوكرانيا عبر البحر الأسود، العام الماضي بعد أن رفضت موسكو تجديده، قائلة إنه جرى تجاهل مصالحها الخاصة.

كانت روسيا قد انسحبت في يوليو 2022 من اتفاق يسمح بتصدير الحبوب الأوكرانية عبر الموانئ المطلة على البحر الأسود بعد اندلاع الصراع بين الجانبين في فبراير 2022.

وفي مطلع يناير 2024، قال نائب رئيس الوزراء الأوكراني، أولكسندر كوبراكوف، إن بلاده صدرت 13 مليون طن من البضائع عبر ممر الشحن في البحر الأسود.

وكتب كوبراكوف على منصة التواصل الاجتماعي إكس أنه رغم الهجمات الممنهجة على البنية التحتية في الموانئ، استقبلت الموانئ 430 سفينة للتحميل عبر الممر الأوكراني.

وفُتح الممر البديل بعد انسحاب روسيا في يوليو/تموز من اتفاق تصدير الحبوب عبر موانئ البحر الأسود، والذي توسطت فيه الأمم المتحدة وتهديدها بمعاملة جميع السفن كأهداف عسكرية محتملة.