اقتصاد
دبي وباكستان توقعان اتفاقيتين لبحث إنشاء ممر للشحن ومنطقة اقتصادية
الاتفاقيات تهدف لتعزيز العلاقات في القطاعين البحري واللوجستي
وضع القراءة
100% حجم الخط
استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي
0:00
وقعت دبي وباكستان يوم الخميس، اتفاقيتين إطاريتين في مجالات السكك الحديدية والمناطق الاقتصادية وتحسين البنية التحتية بهدف تعزيز العلاقات في القطاعين البحري واللوجستي.
وقال المكتب الإعلامي لحكومة دبي في منشور على منصة "إكس" إن مجموعة موانئ دبي العالمية (دي.بي ورلد) ستكون ممثلة لحكومة دبي في حين ستعمل هيئة السكك الحديدية الباكستانية وميناء قاسم التي تديرها الدولة نيابة عن الحكومة الباكستانية في تطوير المشاريع.
وأشار المكتب إلى أن الاتفاقيتين تشملان إمكانية إنشاء ممر مخصص للشحن ومنطقة اقتصادية بالقرب من مدينة كراتشي، وفق وكالة أنباء العالم العربي.
مادة إعلانية
اقرأ أيضاً
-
دولار السوق السوداء في مصر يقفز إلى 60 جنيهاًعائدات قناة السويس تراجعت 40% في النصف الأول من يناير اقتصاد
-
الكونغرس الأميركي يقر قانون إنفاق مؤقتاً لتجنب الإغلاق الحكوميوافق على تسيير عمل الوكالات الفيدرالية حتى الأول من مارس على الأقل اقتصاد
-
بينهم توتال.. لجنة برلمانية توصي بطرد الشركات الفرنسية من أذربيجاندعوات إلى فرض "عقوبات" على فرنسا و"تعليق كافة العلاقات الاقتصادية" طاقة
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية