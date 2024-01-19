دبي وباكستان توقعان اتفاقيتين لبحث إنشاء ممر للشحن ومنطقة اقتصادية

وقعت دبي وباكستان يوم الخميس، اتفاقيتين إطاريتين في مجالات السكك الحديدية والمناطق الاقتصادية وتحسين البنية التحتية بهدف تعزيز العلاقات في القطاعين البحري واللوجستي.

وقال المكتب الإعلامي لحكومة دبي في منشور على منصة "إكس" إن مجموعة موانئ دبي العالمية (دي.بي ورلد) ستكون ممثلة لحكومة دبي في حين ستعمل هيئة السكك الحديدية الباكستانية وميناء قاسم التي تديرها الدولة نيابة عن الحكومة الباكستانية في تطوير المشاريع.

وأشار المكتب إلى أن الاتفاقيتين تشملان إمكانية إنشاء ممر مخصص للشحن ومنطقة اقتصادية بالقرب من مدينة كراتشي، وفق وكالة أنباء العالم العربي.