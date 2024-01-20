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الرئيس جو بايدن من كندا - فرانس برس
الرئيس الأميركي جو بايدن
اقتصاد أميركا

الرئيس الأميركي يوقع مشروع قانون لتجنب إغلاق جزئي للحكومة

يهدف لمنح المشرعين وقتاً إضافياً لصياغة الإنفاق للعام بأكمله

دبي - العربية.نت
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وقع الرئيس جو بايدن يوم الجمعة مشروع قانون إنفاق قصير الأجل يبقي الحكومة الفيدرالية عاملة حتى أوائل مارس/ آذار.

ويتجنب مشروع القانون إغلاقا جزئيا للحكومة بدءا من السبت.

وأقر الكونغرس، قبل العاصفة الثلجية الشتوية التي ضربت واشنطن العاصمة يوم الجمعة، مشروع القانون قصير الأجل بأغلبية كبيرة من الحزبين يوم الخميس، وفق ما نقلته وكالة "أسوشيتد برس".

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وجاء التصويت بموافقة أغلبية 77 صوتا مقابل رفض 18 في مجلس الشيوخ، و314 صوتا بالموافقة مقابل 108 أصوات بالرفض في مجلس النواب.

يقضي مشروع القانون باستمرار تمويل الوكالات التي تشرف على الزراعة وشؤون المحاربين القدامى والطاقة والنقل والإسكان حتى الأول من مارس/ آذار.

أما التمويل لباقي جهات الحكومة الفيدرالية فيستمر حتى الثامن من مارس/ آذار، ويهدف إلى منح المشرعين وقتا إضافيا لصياغة الإنفاق للعام بأكمله حتى نهاية السنة المالية في 30 سبتمبر/ أيلول.

ولازال رئيس مجلس النواب، مايك جونسون، الجمهوري عن لوس أنجولس، يواجه ضغوطا من المحافظين في مجلس النواب الذين يطالبونه بالتخلي عن اتفاق بين الحزبين يحدد الإنفاق الإجمالي للعام بأكمله بـ 1.66 تريليون دولار.

ويقولون إن إجمالي الانفاق كبير للغاية، لكن الديمقراطيين والجمهوريين المعتدلين يقولون إن الكونغرس يجب أن يلتزم بهذا الاتفاق وأن يتجنب أي خلل تشريعي خلال عام الانتخابات.

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