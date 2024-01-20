اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
سفينة دايمند في البحر الأحمر (أرشيفية- رويترز)
سفينة حربية في البحر الأحمر
البحر الأحمر

شركة شحن فرنسية تحول مسار مزيد من السفن لتجنب هجمات البحر الأحمر

اضطرابات حركة الشحن العالمية ستستمر بضعة أشهر على الأرجح

باريس - رويترز
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00

قالت مجموعة سي.إم.إيه سي.جي.إم الفرنسية للشحن، إنها ستغير مسار خدمتها الأسبوعية (نيمو) التي تربط بين أوروبا وأستراليا لتجنب الهجمات في البحر الأحمر، وإنها تتوقع أن تستمر الاضطرابات أشهرا.

وتسببت الهجمات التي تشنها جماعة الحوثي اليمنية على السفن التجارية ردا على حرب إسرائيل على قطاع غزة في إبطاء حركة التجارة بين آسيا وأوروبا، ولم تؤد هجمات الولايات المتحدة على الحوثيين إلى حل الأزمة.

وذكرت المجموعة، أمس الجمعة، أن خدمتها الأسبوعية (نيمو) التي تربط أوروبا والمحيط الهندي وأستراليا ستعبر مؤقتا من طريق رأس الرجاء الصالح بدلا من قناة السويس.

الصين تتابع التطورات في البحر الأحمر وتقدم الدعم لمؤسسات التجارة الخارجية اقتصاد البحر الأحمر الصين تتابع التطورات في البحر الأحمر وتقدم الدعم لمؤسسات التجارة الخارجية

وقالت المجموعة في مذكرة للعملاء على موقعها الإلكتروني إن التغيير جزء من تدابير طارئة بشأن عدة خدمات عادة ما تعبر من قناة السويس.

وكانت الشركة قد قالت في 26 ديسمبر كانون الأول إنها تخطط لزيادة عدد سفنها التي تعبر من قناة السويس تدريجيا.

وذكر رودولف سعادة رئيس المجموعة ورئيسها التنفيذي في مقال لصحيفة فاينانشال تايمز أمس الجمعة أن المجموعة ما تزال ترسل بعض السفن عبر قناة السويس إذا ما أمكن مصاحبة سفن حربية فرنسية لها.

وقال قائد بالبحرية الفرنسية الأسبوع الماضي إن القوات الفرنسية التي تسير في دوريات بالبحر الأحمر تركز على اصطحاب السفن التي تربطها صلات بفرنسا.

لكنه أوضح للصحيفة أن سفنا أخرى للمجموعة تسلك الطريق حول جنوب القارة الأفريقية بعد أن أحدث التوتر في البحر الأحمر "فوضى" في الجدول الزمني للمجموعة.

وفي مؤشر على ازدياد الاضطرابات، أعلنت المجموعة هذا الأسبوع فرض رسوم على حمل الحاويات الفارغة من تركيا إلى أوروبا
والبحر المتوسط وشمال أفريقيا، مع تعديلها أيضا بعض عملياتها في البحر المتوسط.

وبعد أن ذكرت شركة الشحن الدنماركية المنافسة ميرسك يوم الأربعاء أن اضطرابات حركة الشحن العالمية ستستمر على الأرجح بضعة أشهر، قال سعادة لفاينانشال تايمز إن سي.إم.إيه سي.جي.إم تتوقع استمرار المعوّقات "عدة أشهر".

وقالت ميرسك أمس إنها ستعلق مؤقتا حجز بعض خدماتها إلى جيبوتي لدواع أمنية.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
بـ4 رواد فضاء.. ثالث رحلة تجارية تشق طريقها بنجاح نحو محطة الفضاء الدولية بـ4 رواد فضاء.. ثالث رحلة تجارية تشق طريقها بنجاح نحو محطة الفضاء الدولية
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط