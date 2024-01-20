"أسياد" العمانية تعلن بدء عمليات محطة الحاويات في الدقم
المحطة الجديدة تأتي ضمن خطط المجموعة للتوسع لتوفير حلول لوجيستية متكاملة
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أعلنت مجموعة أسياد العُمانية اليوم السبت عن بدء عمليات إدارة وتشغيل محطة أسياد للحاويات بميناء الدقم، عبر ذراعها التشغيلي موانئ أسياد.
وذكرت المجموعة في بيان أن تشغيل المحطة يأتي في إطار استراتيجية المجموعة لتعزيز تنافسية خدمات وأنشطة موانئ أسياد باعتبارها المشغل الوطني لإدارة وتشغيل الموانئ والمحطات والأرصفة التجارية.
وأضافت أن المحطة الجديدة تأتي ضمن خطط المجموعة للتوسع لتوفير حلول لوجيستية متكاملة، "واستقراء لنمو الحركة التجارية العالمية وأنشطة المناولة وتحقيق متطلبات كبرى شركات خطوط شحن الحاويات في العالم"، وفق ما نقلته وكالة الأنباء العمانية.
وذكرت المجموعة أن المحطة تعزز مكانة ميناء الدقم والمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم بصفتها وجهة عالمية لمناولة الحاويات والخدمات اللوجيستية المتكاملة".
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