اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
شركة أسياد العمانية للنقل البحري
شركة أسياد العمانية للنقل البحري
اقتصاد عمان

"أسياد" العمانية تعلن بدء عمليات محطة الحاويات في الدقم

المحطة الجديدة تأتي ضمن خطط المجموعة للتوسع لتوفير حلول لوجيستية متكاملة

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00

أعلنت مجموعة أسياد العُمانية اليوم السبت عن بدء عمليات إدارة وتشغيل محطة أسياد للحاويات بميناء الدقم، عبر ذراعها التشغيلي موانئ أسياد.

وذكرت المجموعة في بيان أن تشغيل المحطة يأتي في إطار استراتيجية المجموعة لتعزيز تنافسية خدمات وأنشطة موانئ أسياد باعتبارها المشغل الوطني لإدارة وتشغيل الموانئ والمحطات والأرصفة التجارية.

وأضافت أن المحطة الجديدة تأتي ضمن خطط المجموعة للتوسع لتوفير حلول لوجيستية متكاملة، "واستقراء لنمو الحركة التجارية العالمية وأنشطة المناولة وتحقيق متطلبات كبرى شركات خطوط شحن الحاويات في العالم"، وفق ما نقلته وكالة الأنباء العمانية.

إسناد إدارة وتشغيل المنطقة الحرة بمطار مسقط الدولي إلى مجموعة "أسياد" اقتصاد اقتصاد عمان إسناد إدارة وتشغيل المنطقة الحرة بمطار مسقط الدولي إلى مجموعة "أسياد"

وذكرت المجموعة أن المحطة تعزز مكانة ميناء الدقم والمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم بصفتها وجهة عالمية لمناولة الحاويات والخدمات اللوجيستية المتكاملة".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
بـ4 رواد فضاء.. ثالث رحلة تجارية تشق طريقها بنجاح نحو محطة الفضاء الدولية بـ4 رواد فضاء.. ثالث رحلة تجارية تشق طريقها بنجاح نحو محطة الفضاء الدولية
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط