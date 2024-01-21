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أثناء توقيع اتفاقية تعاون مسرعة الريادة الاجتماعية بين وزارة الطاقة والبنك الأهلي السعودي
أثناء توقيع اتفاقية تعاون مسرعة الريادة الاجتماعية بين وزارة الطاقة والبنك الأهلي السعودي
اقتصاد السعودية

اتفاقية بين وزارة الطاقة والبنك الأهلي السعودي لإطلاق مسرعة للمشاريع الناشئة

لمساعدة رواد الأعمال والمشاريع الريادية الناشئة والمنشآت الصغيرة في قطاع الطاقة

دبي - العربية.نت
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وقعت وزارة الطاقة والبنك الأهلي السعودي، اليوم الأحد، اتفاقية تعاون تتضمن إطلاق مسرعة للمشاريع الاجتماعية الناشئة تتولى مساعدة رواد الأعمال والمشاريع الريادية الناشئة والمنشآت الصغيرة في قطاع الطاقة، وتحويل أفكارهم إلى كيان استثماري واقعي ما يسهم في رفع مستوى مشاركة رواد الأعمال في تطوير الخدمات التي تشرف عليها الوزارة.

وحسب بيان وزارة الطاقة، فإن الاتفاقية تشمل التعاون بين الطرفين في وضع الآليات المناسبة للبرنامج، وتبادل الخبرات والأفكار بين الطرفين فيما يتعلق بتنفيذ البرنامج، والمشاركة في الحملات التوعوية والتعريف بالبرنامج.

وتأتي الاتفاقية انطلاقًا من دور الوزارة في التنمية المجتمعية في دعم أنشطة تطبيق ونقل أفكار وحلول الريادة الاجتماعية في قطاع الطاقة، بالتعاون مع بقية الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة، وتمكينها للكيانات التابعة لها والواقعة تحت إشرافها، بالإضافة إلى أن للبنك الأهلي السعودي مبادرات في دعم برامج متعددة للمسؤولية المجتمعية وتنفيذها.

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