ارتفاع عدد ركاب الخطوط الحديدية السعودية 55% لـ11.2 مليون راكب في 2023

أعلنت الخطوط الحديدية السعودية "سار"، عن أبرز أرقامها التشغيلية لعام 2023م، متضمنةً أرقامًا تسجل لأول مرة في تاريخ الخطوط الحديدية بالمملكة، حيث تجاوز عدد ركاب قطارات الخطوط الحديدية السعودية 11.2 مليون راكب عبر شبكات الشرق والشمال وقطار الحرمين السريع وقطار المشاعر المقدسة خلال العام، بزيادة بلغت 55% مقارنةً بعام 2022م.

وأشار التقرير إلى ارتفاع أعداد رحلات قطارات الركاب على شبكات سار خلال عام 2023م بنسبة 25% مقارنة بعام 2022م، ليصل إجمالي عدد الرحلات إلى أكثر من 32 الف رحلة.

وفي السياق ذاته أوضحت "سار" أن حجم المعادن والبضائع التي جرى نقلها عبر شبكاتها خلال عام 2023م تجاوز 24.7 مليون طن، بنسبة ارتفاع قدرها 6% عن عام 2022م، مما أسهم في إزاحة أكثر من مليوني رحلة شاحنة عن الطرق السريعة وتقليل استهلاك الوقود في المملكة بأكثر من 3 ملايين برميل، وخفض معدلات الانبعاثات الكربونية والضارة، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس".

من جهته أوضح الرئيس التنفيذي للخطوط الحديدية "سار" بشار بن خالد المالك، إن عام 2023 شهد إطلاق العديد من المبادرات النوعية والخدمات الجديدة في قطاع الخطوط الحديدية بالمملكة، حيث تم إطلاق أول تجارب تشغيلية للقطار الهيدروجيني على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وخدمة التصدير المباشر من الميناء الجاف بالرياض، والربط الإلكتروني لتذاكر قطارات الركاب مع عدد من الشركاء الاستراتيجيين، وتوقيع عدة عقود لأول مرة لربط النقل البحري بالنقل السككي، وكذلك أول عقد لشحن السيارات عبر القطارات.

ولفت المالك النظر إلى أن إنجازات عام 2023م امتدت أيضًا لتعزيز قطاع الشحن والتوسع في قاعدة العملاء مما أدى إلى الوصول إلى صناعات جديدة تستفيد للمرة الأولى من خدمات النقل عبر الخطوط الحديدية، مساهمة بذلك في دعم مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، ورفع مستوى الخدمات المقدمة لكافة الشرائح من العملاء، مما يبرز الدور الحيوي الذي تلعبه "سار" في دعم مختلف الأنشطة الاقتصادية والتي تشهد نمو كبير في المملكة، ومما يساهم كذلك في رفع العوائد المالية للشركة والتي سجلت أعلى مستوياتها خلال العام.