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اقتصاد أميركا

استطلاع: الاقتصاد الأميركي ينمو 2% في الربع الرابع من 2023

الفيدرالي: الإنفاق الاستهلاكي المرن ساعد في دفع الاقتصاد قدما

دبي - العربية.نت
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توقع استطلاع لوكالة بلومبرغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الأميركي بنسبة 2% في الربع الرابع من 2023، علما أن الاقتصاد الأميركي نما بنسبة 4.9% في الربع الثالث من العام الماضي.

وأظهر تقرير الدخل والإنفاق الشخصي تراجع التضخم إلى 3%، علما أن المعدلات التي تستهدفها الحكومة تبلغ 2%.

وكان مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد قال في مسح الـ "Beige Book" الذي يشمل المقاطعات الفيدرالية الـ12، إن الإنفاق الاستهلاكي المرن ساعد في دفع الاقتصاد قدما في الأسابيع الأخيرة، ما عوض الضعف في قطاعات أخرى مثل التصنيع.

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