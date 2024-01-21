اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
ميناء في الصين (iStock) اقتصاد مناسبة
ميناء في الصين (iStock)
اقتصاد الصين

الصين تطلق خط قطار للشحن مع أوروبا

من شيآن إلى مدينة بوتي الساحلية في جورجيا

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00

أطلقت الصين خطا جديدا لرحلة قطار شحن دولي بين مدينة شيآن حاضرة مقاطعة شنشي بشمال غربي الصين ومدينة بوتي الساحلية في جورجيا، ما يمثل إنشاء الخط الرئيسي الـ18 الذي تشغله خدمة قطار الشحن بين الصين وأوروبا (شيآن).

وغادر مدينة شيآن أول من أمس، قطار يحمل 55 حاوية محملة بسلع مصدرة مثل السيارات والآلات الكبيرة.

وبعد خروجه من الصين عبر ميناء هورغوس في منطقة شينجيانغ الويغورية ذاتية الحكم، حيث سيمر عبر كازاخستان وأذربيجان قبل وصوله إلى بوتي، وفقاً لوكالة "شينخوا" الصينية.

هيئة نيجيرية تحقق بتسرب نفطي في دلتا النيجر طاقة طاقة هيئة نيجيرية تحقق بتسرب نفطي في دلتا النيجر

ويعتمد المسار بأكمله النقل متعدد الوسائط بالسكك الحديد-البحرية، ليغطي مسافة 7829 كيلومتراً بينما تستغرق مدة النقل حوالي 15 يوماً.

وتعاملت شيآن مع 5351 رحلة قطار شحن بين الصين وأوروبا في عام 2023، بزيادة 15.3% على أساس سنوي.

ومنذ إطلاق خدمة قطارات الشحن في عام 2013، تعاملت شيآن مع أكثر من 21400 قطار كما توسع وجهاتها إلى 45 دولة ومنطقة في أوراسيا، وفقا لميناء شيآن الدولي، مشغل الخدمة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
بعد سد النهضة.. ملف خلافي جديد بين مصر وإثيوبيا بعد سد النهضة.. ملف خلافي جديد بين مصر وإثيوبيا
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط