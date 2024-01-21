الصين تطلق خط قطار للشحن مع أوروبا

أطلقت الصين خطا جديدا لرحلة قطار شحن دولي بين مدينة شيآن حاضرة مقاطعة شنشي بشمال غربي الصين ومدينة بوتي الساحلية في جورجيا، ما يمثل إنشاء الخط الرئيسي الـ18 الذي تشغله خدمة قطار الشحن بين الصين وأوروبا (شيآن).

وغادر مدينة شيآن أول من أمس، قطار يحمل 55 حاوية محملة بسلع مصدرة مثل السيارات والآلات الكبيرة.

وبعد خروجه من الصين عبر ميناء هورغوس في منطقة شينجيانغ الويغورية ذاتية الحكم، حيث سيمر عبر كازاخستان وأذربيجان قبل وصوله إلى بوتي، وفقاً لوكالة "شينخوا" الصينية.

ويعتمد المسار بأكمله النقل متعدد الوسائط بالسكك الحديد-البحرية، ليغطي مسافة 7829 كيلومتراً بينما تستغرق مدة النقل حوالي 15 يوماً.

وتعاملت شيآن مع 5351 رحلة قطار شحن بين الصين وأوروبا في عام 2023، بزيادة 15.3% على أساس سنوي.

ومنذ إطلاق خدمة قطارات الشحن في عام 2013، تعاملت شيآن مع أكثر من 21400 قطار كما توسع وجهاتها إلى 45 دولة ومنطقة في أوراسيا، وفقا لميناء شيآن الدولي، مشغل الخدمة.