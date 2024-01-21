دعوة لإنشاء صندوق استثماري بين السعودية والمغرب
انعقاد الملتقى الاقتصادي السعودي المغربي بمشاركة أكثر من 250 شركة
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دعا رئيس مجلس الأعمال المغربي السعودي، خالد بن جلون إلى إنشاء صندوق استثماري مشترك بين المملكة والمغرب لدعم المبادرات الابتكارية والاستثمارات الواعدة بين البلدين.
جاء ذلك خلال كلمته في الملتقى الاقتصادي السعودي المغربي المنعقد اليوم بالعاصمة الرياض بمشاركة أكثر من 250 شركة سعودية ومغربية بتنظيم من اتحاد الغرف السعودية والاتحاد العام لمقاولات المغرب.
وأكد " بن جلون" أهمية دعم السلطات المختصة بالبلدين في تخفيف التحديات والقيود المتعلقة بتراخيص الاستيراد والحواجز الجمركية وغير الجمركية، إضافة إلى تسهيل حركة التجارة وحماية حقوق المستثمرين بجانب العلامات التجارية والصناعية.
وشهد الملتقى اتفاق شركات سعودية ومغربية على تفاهمات أولية لعقد شراكات تجارية واستثمارية في القطاعات ذات الأولوية في رؤية المملكة 2030 والاقتصاد المغربي.
ويشمل ذلك قطاعات الطاقة والبنية التحتية والمقاولات والعقار والصناعة والزراعة.
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