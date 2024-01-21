صادرات كوريا الجنوبية من السيارات المستعملة تسجل رقماً قياسياً

أظهرت بيانات اليوم الأحد، أن قيمة صادرات كوريا الجنوبية من سيارات الركوب المستعملة سجلت رقما قياسيا على الإطلاق، وسط الطلب العالمي المتزايد على النماذج الهجينة الصديقة للبيئة.

وبلغت قيمة صادرات سيارات الركوب المستعملة 4.44 مليار دولار في العام الماضي بزيادة 66% عن العام الذي سبقه، وفقاً لبيانات صادرة عن جمعية كوريا لتصدير السيارات المستعملة.

ووصل عدد السيارات المستعملة المصدرة إلى 555.549 وحدة بزيادة 68% خلال الفترة المذكورة، نقلاً عن وكالة "يونهاب" الكورية للأنباء.

وكانت قيمة صادرات السيارات الركوب المستعملة قد شهدت تراجعا في عام 2020 بسبب تداعيات جائحة كوفيد-19، وانتعشت في السنة التالية، حيث وصلت إلى 1.02 مليار دولار في عام 2019 وانخفضت إلى 968 مليون دولار في عام 2020، وارتفعت إلى 1.67 مليار دولار في عام 2021، وقفزت إلى 4.44 مليارات دولار في العام الماضي مسجلة أعلى مستوياتها.

وشكلت السيارات التي تعمل بالبنزين الحصة الأكبر بنسبة 67.5% أو 374 ألف وحدة، وتليها سيارات الديزل بنسبة 30.3% والسيارات الهجينة بنسبة 1.3% والسيارات الكهربائية بنسبة 0.9%.

وسجلت صادرات السيارات الهجينة المستعملة رقما قياسيا جديدا أيضا، حيث ارتفعت قيمتها بنسبة 82% على أساس سنوي إلى 124 مليون دولار في العام الماضي، وزاد عددها بمقدار 63% إلى 7.115 وحدة.