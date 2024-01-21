اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
مصنع بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس
مصنع بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس
اقتصاد مصر

مصر تستهدف زيادة الإنتاج الصناعي إلى 3.23 تريليون جنيه

مع توقّع نمو إنتاج الصناعات البترولية بوتيرة أسرع

القاهرة - خالد حسني
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00

كشفت بيانات رسمية حديثة، أن الحكومة المصرية تستهدف أن يصل إجمالي الإنتاج الصناعي بالأسعار الثابتة، إلى ما يزيد عن 3 تريليونات جنيه خلال العام المالي 2023/2024، ثم إلى نحو 3.23 تريليون جنيه خلال العام المالي 2025/2026، مع توقّع نمو إنتاج الصناعات البترولية بوتيرة أسرع من الإنتاج الخاص بالصناعات غير البترولية.

"المالية" المصرية: برنامج الطروحات سيعزز قدرتنا على تلبية الاحتياجات التمويلية

وأوضح تقرير لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن خطة العام المالي الجديد، تستهدف زيادة الإنتاج الصناعي من نحو 3.6 تريليون جنيه إلى 4.3 تريليون جنيه في خطة العام المالي 2023/2024، بمعدل نمو يزيد عن 19% بالأسعار الجارية، وليصل إلى نحو 5.74 تريليون جنيه في نهاية خطة العام المالي 2025/2026، ليسجل معدل نمو يقارب 15% عن الإنتاج المناظر في العام السابق.

"نوفاتك" الروسية توقف عملياتها في محطة بميناء على بحر البلطيق  طاقة غاز روسيا "نوفاتك" الروسية توقف عملياتها في محطة بميناء على بحر البلطيق 

وفق التقرير، فمن المستهدف أن يصل الناتج الصناعي بالأسعار الجارية إلى نحو 2.46 تريليون جنيه بنهاية العام المالي 2025/2026، مقارنة بنحو 1.83 تريليون جنيه في عام 2023/2024، بمتوسط معدل نمو سنوي يزيد عن 18% خلال أعوام الخطة.

كما تستهدف الحكومة المصرية زيادة الناتج الحقيقي للقطاع الصناعي ليصل إلى نحو 1.37 تريليون جنيه بنهاية الخطة، مقارنة بنحو 1.29 تريليون جنيه خلال العام المالي 2023/2024.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
بعد سد النهضة.. ملف خلافي جديد بين مصر وإثيوبيا بعد سد النهضة.. ملف خلافي جديد بين مصر وإثيوبيا
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط