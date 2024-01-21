مصر تستهدف زيادة الإنتاج الصناعي إلى 3.23 تريليون جنيه

كشفت بيانات رسمية حديثة، أن الحكومة المصرية تستهدف أن يصل إجمالي الإنتاج الصناعي بالأسعار الثابتة، إلى ما يزيد عن 3 تريليونات جنيه خلال العام المالي 2023/2024، ثم إلى نحو 3.23 تريليون جنيه خلال العام المالي 2025/2026، مع توقّع نمو إنتاج الصناعات البترولية بوتيرة أسرع من الإنتاج الخاص بالصناعات غير البترولية.

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وأوضح تقرير لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن خطة العام المالي الجديد، تستهدف زيادة الإنتاج الصناعي من نحو 3.6 تريليون جنيه إلى 4.3 تريليون جنيه في خطة العام المالي 2023/2024، بمعدل نمو يزيد عن 19% بالأسعار الجارية، وليصل إلى نحو 5.74 تريليون جنيه في نهاية خطة العام المالي 2025/2026، ليسجل معدل نمو يقارب 15% عن الإنتاج المناظر في العام السابق.

وفق التقرير، فمن المستهدف أن يصل الناتج الصناعي بالأسعار الجارية إلى نحو 2.46 تريليون جنيه بنهاية العام المالي 2025/2026، مقارنة بنحو 1.83 تريليون جنيه في عام 2023/2024، بمتوسط معدل نمو سنوي يزيد عن 18% خلال أعوام الخطة.

كما تستهدف الحكومة المصرية زيادة الناتج الحقيقي للقطاع الصناعي ليصل إلى نحو 1.37 تريليون جنيه بنهاية الخطة، مقارنة بنحو 1.29 تريليون جنيه خلال العام المالي 2023/2024.