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العاصمة الصينية بكين (أ ف ب) مناسبة اقتصاد
العاصمة الصينية بكين (أ ف ب)
اقتصاد الصين

نمو اقتصاد بكين بـ5.2% العام الماضي إلى 618.2 مليار دولار

ارتفعت إيرادات الميزانية 8.2% على أساس سنوي

دبي - العربية.نت
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ذكر تقرير عمل حكومي قدمه، عمدة مدينة بكين ين يونغ، اليوم الأحد، خلال الدورة السنوية لمجلس نواب الشعب لبلدية بكين، أن الناتج المحلي الإجمالي لبكين بلغ نحو 4.4 تريليون يوان (نحو 618.26 مليار دولار أميركي) في عام 2023، بزيادة 5.2% على أساس سنوي.

وتجاوزت إيرادات الميزانية العامة في بكين 600 مليار يوان في عام 2023، بزيادة 8.2% على أساس سنوي. وبلغ معدل البطالة في المناطق الحضرية التي شملها المسح 4.4% في العام الماضي.

وفي عام 2023، ظل مؤشر أسعار المستهلكين في بكين مستقراً بشكل أساسي. وكان نمو دخل سكان بكين متزامناً مع النمو الاقتصادي في العام الماضي، في حين ظلت مؤشرات مختلفة مثل نصيب الفرد في إجمالي الناتج المحلي للمدينة وإنتاجية العمل الإجمالية هي الأعلى بين المناطق على مستوى المقاطعات في أنحاء البلاد وفق وكالة أنباء "شينخوا" الصينية.

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