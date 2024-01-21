نمو اقتصاد دبي 3.3% في أول 9 أشهر من 2023

ذكر الشيخ حمدان بن محمد ولي عهد دبي، اليوم الأحد، أن اقتصاد الإمارة نما بنسبة 3.3% في التسعة أشهر الأولى من العام الماضي.

وأضاف الشيح حمدان على منصة "إكس": "نمضي بخطى ثابتة نحو تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية لترسيخ مكانة دبي ضمن أهم ثلاث مدن اقتصادية حول العالم".

وكان الشيخ حمدان أعلن في أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي نمو اقتصاد الإمارة 3.2%، في النصف الأول من 2023، وفق وكالة أنباء العالم العربي.