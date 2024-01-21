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وزارة الاستثمار السعودية مذكرتي تفاهم مع بنك البلاد
وزارة الاستثمار السعودية مذكرتي تفاهم مع بنك البلاد
اقتصاد السعودية

وزارة الاستثمار السعودية توقع مذكرتي تفاهم مع "الخليج الدولي" وبنك البلاد

بهدف تعزيز دور القطاع المصرفي الرقمي لتمكين الشركات الراغبة في الاستثمار

دبي - العربية.نت
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وقعت وزارة الاستثمار السعودية مذكرتي تفاهم مع بنك الخليج الدولي وبنك البلاد، بهدف تعزيز دور القطاع المصرفي الرقمي لتمكين الشركات الراغبة في الاستثمار.

كما يستهدف الاتفاق تقديم خدمات بنكية مميزة، والعديد من التسهيلات للمستثمرين، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية.

ووفقا لآخر أرقام معلنة؛ قفزت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في السعودية بنسبة 29% خلال الربع الثالث من العام الماضي مقارنة بالربع السابق.

وفي نوفمبر من العام الماضي، أعلنت وزارة الاستثمار السعودية عن تراجع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى المملكة في الربع الثاني بنسبة 24% على أساس فصلي إلى 6.2 مليار ريال (1.65 مليار دولار) لتسجل أدنى مستوى لها في نحو 3 سنوات.

وبلغت التدفقات نحو 8 مليارات ريال (2.13 مليار دولار) في الربع الثالث من 2023.

وبلغ تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إلى المملكة 6.2 مليار ريال في الربع الثاني من 2023، فيما بلغ نحو 8.1 مليار ريال في الربع الأول من العام.

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