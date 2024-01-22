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فرانكفورت (iStock)
فرانكفورت (iStock)

اتحاد سائقي القطارات في ألمانيا يدعو لإضراب

وسط خلاف متصاعد بشأن الأجور وساعات العمل

فرانكفور - فرانس برس
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دعا سائقو القطارات في ألمانيا إلى إضراب لستة أيام هذا الأسبوع، حسبما ذكر اتحاد السائقين، في أطول تحرك من نوعه وسط خلاف متصاعد مع شركة السكك الحديد الوطنية "دويتشه بان" بشأن الأجور وساعات العمل.

ومن المقرر أن يبدأ الإضراب بعد غد الأربعاء الساعة 2:00 بالتوقيت المحلي ويستمر حتى مساء الإثنين المقبل. وبالنسبة لخدمة الشحن من المقرر أن يبدأ الثلاثاء الساعة 17:00 بتوقيت غرينتش، بحسب بيان لاتحاد جي دي إل (GDL) صدر في ساعة مبكرة الإثنين.

واتهمت "دويتشه بان" الاتحاد بـ"التصرف بشكل غير مسؤول على الإطلاق".

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وسيكون ذلك رابع إضراب لاتحاد سائقي القطارات في الأشهر القليلة الماضية بهدف الدفع بمطالبه لرفع الأجور في مواجهة التضخم، ولخفض ساعات العمل أسبوعيا من 38 إلى 35 ساعة دون المسّ بالرواتب.

وتسبب إضراب في وقت سابق هذا الشهر بفوضى لآلاف المسافرين، مع توقف 80 بالمئة من قطارات المسافات البعيدة.
وقال الاتحاد إنه قرر الدعوة لإضراب جديد لأن دويتشه بان لم تظهر "أي مؤشر على استعدادها للتوصل لاتفاق" مع "ثالث عرض محسّن مفترض".

وسيعقد الاتحاد مؤتمرا صحافيا الساعة 11:30 صباحا لعرض المزيد من التفاصيل، وفق بيان.

وانتقدت "دويتشه بان" بشدة الدعوة الجديدة للإضراب وقالت إنها عرضت زيادة في الأجور بنسبة تصل 13%، إضافة إلى خيار خفض ساعات العمل بواقع ساعة أسبوعيا.

وقال متحدث إن "اتحاد سائقي القطارات يصعّد النزاع".

أضاف "أي جهة لا تأتي إلى طاولة المفاوضات مع عرض جديد يصل إلى 13% واحتمال العمل37 أسبوعيا بنفس الراتب، تتصرف بلا مسؤولية على الإطلاق".

العام الماضي برز خلاف بين دويتشه بان واتحاد عمال السكك الحديد (إي في جي) الذي يمثل180000 من موظفي القطاع غير السائقين، وتم التوصل لاتفاق في أواخرأغسطس/آب.

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