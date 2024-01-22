استطلاع: توقعات بإبقاء بنك اليابان الفائدة عند سالب 0.1% باجتماعه غدا

أشارت توقعات إلى أن يبقي بنك اليابان على سياسته النقدية الحالية في اجتماعه المقبل يوم غد.

وتبدأ البنوك المركزية الكبرى أولى اجتماعاتها للعام الحالي، وسط ترقب لبنك اليابان والمركزي الأوروبي الأسبوع الحالي.

وأفاد استطلاع أجرته وكالة "بلومبرغ" إلى أن المركزي الياباني سيبقي على أسعار الفائدة قصير الأجل عند سالب 0.1%، إلا أن التوقعات تشير إلى أن بنك اليابان قد يتجه نحو تشديد سياسته النقدية في أبريل المقبل.

وكان معدل التضخم قد تباطأ الشهر الماضي ليبلغ 2.3% مقارنة بـ 2.5% في نوفمبر من عام 2023.