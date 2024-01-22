البنوك الصينية تبقي الفائدة الرئيسية على الإقراض دون تغيير تماشيا مع قرار "المركزي"

أبقت البنوك في الصين، الفائدة الرئيسية على الإقراض من دون تغيير بما يتماشى مع التحرك الأخير للبنك المركزي.

وتم الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي على الإقراض لمدة عام عند 3.45%، وهو ما يتوافق مع توقعات الاقتصاديين الذين شملهم استطلاع "بلومبرغ".

ويسعى البنك المركزي لمكافحة انكماش الأسعار وفي نفس الوقت حماية البنوك واليوان.

فيما تم الإبقاء على الفائدة لمدة خمس سنوات التي تعد مرجعا لتسعيير الرهونات العقارية عند 4.2% كما كان متوقعا.

ويأتي ذلك وسط توقعات بأن البنك المركزي سيقوم بتيسير السياسة النقدية في الأشهر المقبلة، وسط مواجهة الصين أطول سلسلة من انكماش الأسعار منذ أواخر التسعينيات لكنه يسعى للقيام بذلك بحذر لحماية القطاع المصرفي واليوان.

ومنتصف يناير الحالي، فاجأ البنك المركزي الصيني الأسواق بترك سعر الفائدة متوسطة الأجل لمدة عام من دون تغيير عند 2.5%، على عكس التوقعات بأنه سيجري أول تخفيض لسعر الفائدة منذ أغسطس لدعم الاقتصاد.

وبدلاً من ذلك، قام البنك المركزي الصيني بضخ صافي 216 مليار يوان، ما يعادل 30 مليار دولار، في النظام المصرفي.

وكانت عملية ضخ الأموال من خلال تسهيلات الإقراض المتوسط الأجل.