الحقيل: الإسكان السعودية تستهدف طرح مليون وحدة سكنية بحلول 2030
أكد أن هناك 120 صناعة اقتصادية مرتبطة بالقطاع العقاري
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قال وزير الشؤون البلدية والإسكان السعودي ماجد الحقيل اليوم الاثنين إن الوزارة طرحت أكثر من 450 ألف وحدة وقطعة أرض سكنية منذ بداية برنامج الإسكان بالمملكة، مضيفا أنها تستهدف مليون وحدة سكنية حتى عام 2030.
ونقلت الوزارة في منشور على منصة إكس عن الحقيل قوله خلال منتدى مستقبل العقار إن مساهمة الأنشطة العقارية في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بلغت 12.2% حتى الربع الثالث من 2023 بينما بلغت مساهمة قطاع التشييد والبناء 11.3% خلال الفترة نفسها.
وأشار الحقيل إلى وجود 120 صناعة اقتصادية ترتبط بالقطاع العقاري، وفق وكالة أنباء العالم العربي.
وقال إن مساهمة البنوك والمؤسسات التمويلية للقروض العقارية أكثر من 650 مليار ريال، في حين بلغ عدد القروض المدعومة من الدولة نحو 750 ألف عقد.
وأضاف الوزير أن المملكة أصدرت أكثر من 15 تشريعا عقاريا خلال الخمس سنوات الماضية بالإضافة إلى إعادة هيكلة القطاع بتشريعات "تعزز الموثوقية والشفافية".
وأوضح أنه تم اعتماد 765 مخططا بمساحة إجمالية تتجاوز 16 مليون متر مربع في حين استلمت الوزارة واعتمدت مخططات البنية التحتية لأكثر من 350 مخططا سكنيا.
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