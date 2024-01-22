تراجع صادرات كوريا الجنوبية خلال أول 20 يوماً من 2024

أظهرت بيانات، اليوم الاثنين، أن صادرات كوريا الجنوبية انخفضت بنسبة 1% على أساس سنوي خلال أول 20 يوما من يناير/كانون الثاني بسبب قلة عدد أيام العمل.

وبلغت قيمة الصادرات 33.3 مليار دولار في الفترة من 1 إلى 20 من يناير/كانون الثاني بالمقارنة مع 33.6 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي وفقا للبيانات الصادرة من إدارة الجمارك الكورية.

وانخفضت الواردات بنسبة 18.2% على أساس سنوي إلى 35.9 مليار دولار خلال الفترة المذكورة، مما أدى إلى عجز تجاري قدره 2.6 مليار دولار، نقلا عن وكالة "يونهاب" الكورية للأنباء.

ووصل عدد أيام العمل إلى 15.5 خلال هذه الفترة بالمقارنة مع 16 قبل عام. وأشارت دائرة الجمارك إلى أن متوسط قيمة الصادرات اليومية ارتفعت بنسبة 2.2% على أساس سنوي خلال تلك الفترة.

وبحسب القطاع، وصلت صادرات الرقائق إلى 5.29 مليار دولار في الفترة من 1 إلى 20 يناير/كانون الثاني بزيادة 19.7% عن نفس الفترة من العام السابق، كما ارتفعت صادرات السيارات بنسبة 2.6% إلى 3.47 مليار دولار.

ومن جانب آخر، تراجعت صادرات المنتجات البترولية بنسبة 0.9% إلى 2.85 مليار دولار، وانخفضت صادرات منتجات الصلب بنسبة 7.4% إلى 2.46 مليار دولار.

وفي الوقت نفسه، قفزت صادرات السفن بنسبة 89.8% إلى 1.92 مليار دولار وفقا للبيانات.

ومن حيث الوجهة، بلغت الصادرات إلى الصين، أكبر شريك تجاري لكوريا الجنوبية، 6.8 مليار دولار خلال أول 20 يوما من الشهر الجاري بزيادة 0.1% عن نفس الفترة من العام الماضي.

وزادت الصادرات إلى الولايات المتحدة بنسبة 3.6% إلى 6.18 مليار دولار خلال نفس الفترة، بينما انخفضت الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي بنسبة 9.4% إلى 3.53 مليار دولار.

وفي ديسمبر بأكلمه، ارتفعت الصادرات بنسبة 5.1 على أساس سنوي إلى 57.6 مليار دولار مسجلة زيادة مستمرة للشهر الثالث على التوالي.