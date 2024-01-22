تراجع طحن الكاكاو في أوروبا وآسيا وسط ارتفاع الأسعار

خففت مصانع الشوكولاتة في أوروبا وآسيا عملية التصنيع إلى المستويات التي كانت قائمة خلال جائحة كورونا مع تراجع إمدادات الكاكاو من جهة وانخفاض الطلب بسبب ارتفاع الأسعار من جهة أخرى.

وعادت عمليات معالجة الكاكاو السنوية إلى مستويات 2020 في أسيا وأوروبا، عندما أدت عمليات الإغلاق إلى الحد من استهلاك الشوكولاته.

أما خلال الربع الأخير من 2023، فقد انخفضت عمليات طحن الكاكاو في أوروبا بنسبة 2.5% على أساس سنوي، بينما شهدت آسيا انخفاضًا بنسبة 8.5٪ إلى أدنى مستوى فصلي لها منذ 2018.

وقد أدى انخفاض إنتاج الكاكاو في ساحل العاج وغانا، اللتين تمثلان معًا ثلثي الإنتاج العالمي، إلى تراجع الإمدادات، وبالتالي ارتفاع أسعار العقود الآجلة في لندن إلى أعلى مستوياتها منذ أكثر من أربعة عقود.