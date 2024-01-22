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متجر في المغرب ( أ ف ب) تضخم مناسبة
متجر في المغرب (أ ف ب)
اقتصاد المغرب

تراجع معدل التضخم السنوي في المغرب إلى 6.1% في 2023

ارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة 12.5%

الرباط - رويترز
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قالت المندوبية السامية للتخطيط في المغرب إن التضخم السنوي في البلاد، مقاساً بمؤشر أسعار المستهلكين، انخفض إلى 6.1% في 2023 من 6.6% قبل عام.

وارتفعت أسعار المواد الغذائية، والمحرك الرئيسي للتضخم في المغرب، 12.5% عن العام السابق، فيما زاد تضخم المواد غير الغذائية 1.7%.

وصعد التضخم الأساسي، الذي يستثني السلع الأكثر تقلبا، 5.9% العام الماضي.

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كانت وكالة الإحصاء المغربية قالت مؤخراً إنها تتوقع أن ينتعش النمو الاقتصادي في المغرب إلى 3.2% مقابل 2.9% سجلها العام الماضي.

تفترض التوقعات تحسن الطلب الخارجي على السلع المغربية وانخفاض محصول الحبوب عن المتوسط بسبب الجفاف.

وفي ديسمبر/كانون الثاني العام الماضي، قال البنك المركزي المغربي، إنه أبقى سعر الفائدة القياسي بدون تغيير عند 3% للحفاظ على استقرار الأسعار.

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