تراجع معدل التضخم السنوي في المغرب إلى 6.1% في 2023

قالت المندوبية السامية للتخطيط في المغرب إن التضخم السنوي في البلاد، مقاساً بمؤشر أسعار المستهلكين، انخفض إلى 6.1% في 2023 من 6.6% قبل عام.

وارتفعت أسعار المواد الغذائية، والمحرك الرئيسي للتضخم في المغرب، 12.5% عن العام السابق، فيما زاد تضخم المواد غير الغذائية 1.7%.

وصعد التضخم الأساسي، الذي يستثني السلع الأكثر تقلبا، 5.9% العام الماضي.

كانت وكالة الإحصاء المغربية قالت مؤخراً إنها تتوقع أن ينتعش النمو الاقتصادي في المغرب إلى 3.2% مقابل 2.9% سجلها العام الماضي.

تفترض التوقعات تحسن الطلب الخارجي على السلع المغربية وانخفاض محصول الحبوب عن المتوسط بسبب الجفاف.

وفي ديسمبر/كانون الثاني العام الماضي، قال البنك المركزي المغربي، إنه أبقى سعر الفائدة القياسي بدون تغيير عند 3% للحفاظ على استقرار الأسعار.