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الفائدة

توقعات بتثبيت "الفيدرالي" الأميركي للفائدة في اجتماعه نهاية يناير

للمرة الرابعة على التوالي

دبي - العربية.نت
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تصاعدت توقعات على نطاق واسع بأن تبقي لجنة السياسة النقدية ببنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، أسعار الفائدة ثابتة دون تغيير للاجتماع الرابع على التوالي.

وأشارت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو " ماري دالي -Mary Daly" إلى أنه من السابق لأوانه الاعتقاد بأن تخفيضات أسعار الفائدة قريبة،لافتة إلى ضرورة التأكد من أن التضخم في طريقه للوصول إلى المستوى المستهدف البالغ 2% قبل الخفض.

وكان صناع السياسة النقدية قد أبدوا استعدادهم للقبول بتخفيضات أسعار الفائدة في النصف الأول من عام 2024، في حال تراجع التضخم بشكل أسرع من المتوقع.

وأشار رئيس الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا "رفائيل بوستيك -Raphael Bostic" إلى أنه لا يزال يتوقع عدم الإقدام على التخفيض الأول لسعر الفائدة قبل الربع الثالث.

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