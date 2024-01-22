مصر وإيطاليا توقعان اتفاقية رورو للنقل الدولي للبضائع

وقعت مصر وإيطاليا اليوم الاثنين اتفاقية تشغيل خط سريع للنقل الدولي للبضائع بواسطة المركبات البرية المقطورة باستخدام خدمات الدحرجة (رورو).

ونقل بيان لوزارة النقل المصرية عن الوزير كامل الوزير قوله إن الحكومة تعمل على إتمام هذا التعاقد منذ 4 سنوات، وعلى تسيير خط نقل بحري سريع من ميناء دمياط حتى ميناء تريستا الإيطالي ما يتيح للمصدرين المحليين تصدير الحاصلات الزراعية سريعة التلف من مصر إلى أوروبا في مسعى لزيادة التصدير بين مصر وإيطاليا.

وأوضح الوزير أنه تم تشكيل لجنة من كلا البلدين لمتابعة كل الإجراءات الخاصة بالمشروع والتي تستهدف تسهيل التعاون في الميناء والإجراءات الجمركية وتخفيض الرسوم الجمركية من 26 ألفا إلى 3 آلاف دولار، وفق وكالة أنباء العالم العربي.

وأضاف الوزير أن مصر حصلت على منحة من الاتحاد الأوروبي للحصول على توأمة بين الجمارك المصرية والإيطالية، وتم حل جميع العقبات الخاصة بالنقل البرى، موضحا أنه لا يتبقى سوى تنسيق الحاصلات الزراعية التي سيتم تصديرها من مصر إلى إيطاليا.

وقال إن الحكومة المصرية تعمل مع إيطاليا على أن تصبح مصر مركزا لوجستيا وتبدأ بإنشاء منطقة لوجستية في دمياط وميناء الإسكندرية لنقل البضائع الأوروبية من خلال مصر.

ونقل البيان عن ميكيلى كورانى السفير الإيطالي في مصر قوله إنه بفضل التعاون المثمر مع وزارة المالية وصلنا لاتفاق جمركي على أن يتم التخليص الجمركي للمنتجات قبل وصولها وذلك من خلال رقمنة الجمارك في الطرفين.

وأعلن السفير الإيطالي أن ميناء تريستا يستقبل وفدا مصريا لاستطلاع الميناء، وأشار إلى أن الحاصلات المصرية يمكن أن تصل إلى باقي الأسواق الأوروبية عبر الطرق الإيطالية وشبكة المواصلات الإيطالية.