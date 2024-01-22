وزارة الخزانة الأميركية تصدر عقوبات جديدة مرتبطة بحماس

أظهر الموقع الإلكتروني لوزارة الخزانة الأميركية أن الولايات المتحدة أصدرت عقوبات جديدة اليوم الاثنين تستهدف أفرادا مرتبطين بحركة "حماس" وشخصا له علاقة بشركة فلاي بغداد للطيران العراقية.

وتستهدف أميركا وبريطانيا وأستراليا مزيدا من شبكات حماس المالية ووسطائها في مجال العملات الافتراضية.

وذكرت وزارة الخزانة، أن العقوبات تستهدف أيضاً جماعة كتائب حزب الله العراقية وشركة فلاي بغداد للطيران بعقوبات لمزاعم عن مساعدتهما فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.

وأدرج الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين ستة أفراد وخمسة كيانات إلى قائمة عقوباته المتعلقة بالوضع الراهن في سوريا.

والأفراد هم مستشار اقتصادي للرئيس السوري بشار الأسد وثلاثة من رجال الأعمال البارزين الذين يدعمون النظام ويستفيدون منه واثنان مرتبطان بعائلة الأسد، وفقا لوكالة "رويترز".