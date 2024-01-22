"ساما" يرخص لـ 3 شركات للعمل في خدمات المدفوعات والتمويل الجماعي بالدين

أعلن البنك المركزي السعودي "ساما" عن الترخيص لعدد 3 شركات لمزاولة نشاط خدمات المدفوعات، ونشاط التمويل الجماعي بالدين.

وذكر البنك المركزي السعودي في بيان، أنه رخص لشركة "نت ويرك إنترناشيونال العربية" لمزاولة نشاط خدمات المدفوعات عبر نقاط البيع، وشركة "برّاق" لمزاولة نشاط خدمات المدفوعات عبر المحفظة الإلكترونية. وبإضافة هذين الترخيصين، يبلغ إجمالي عدد الشركات المرخصة لمزاولة نشاط خدمات المدفوعات 27 شركة في المملكة.

وفي بيان منفصل، أعلن البنك المركزي السعودي "ساما" الترخيص لشركة "ذرى" لمزاولة نشاط التمويل الجماعي بالدين. وبإضافة هذا الترخيص، يبلغ إجمالي عدد الشركات المرخصة لمزاولة هذا النشاط تسع شركات، فيما يصبح عدد شركات التمويل المرخصة / المصرحة (59) شركة في المملكة.

ويأتي ذلك في إطار سعي البنك المركزي السعودي إلى دعم وتمكين قطاع المدفوعات وقطاع دعم قطاع التمويل وتمكينه، وفي سبيل تحقيق أهداف رفع مستوى فاعلية ومرونة التعاملات المالية. كذلك تمكين وتشجيع الابتكار في الخدمات المالية المقدمة؛ بهدف تعزيز مستوى الشمول المالي، ووصول الخدمات المالية إلى جميع شرائح المجتمع.