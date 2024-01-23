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اقتصاد مصر

أسعار الذهب والعقارات في مصر تحقق ارتفاعات قوية مع ترقب تعويم الجنيه

بجانب عمليات شراء مكثفة على الأسهم في البورصة

دبي - العربية.نت
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تشهد تداولات الأسهم في البورصة المصرية سيولة قوية وسط عمليات شراء مكثفة، كما ترتفع أسعار الذهب والعقارات بشكل متواصل باعتبارها ملاذات آمنة في ظل ترقب تعويم جديد للجنيه المصري.

يأتي ذلك وسط المفاوضات الجارية مع بعثة صندوق النقد الدولي الموجودة حاليا في القاهرة، لبحث قرض من الصندوق بثلاثة مليارات دولار.

وتشير التوقعات إلى إمكانية رفع قيمة القرض بسبب تفاقم الضغوط الاقتصادية في مصر جراء الحرب في غزة والتوترات المتزايدة في البحر الأحمر، وتأثيراتها السلبية على عوائد قناة السويس.

وتواجه مصر أعباء سداد ديون وفوائد مستحقة خلال العام الحالي بأكثر من 42 مليار دولار , علما أن إجمالي الدين الخارجي لمصر يبلغ نحو 165 مليار دولار كما في سبتمبر من 2023 .

وتواجه مصر نقصا حادا في السيولة الدولارية وسط قفزات سعرية غير مسبوقة لسعر صرف الدولار في السوق الموازية التي بلغ فيها الدولار ضعف السعر الرسمي بالبنوك، بعد تعديه مستوى 60 جنيها.

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