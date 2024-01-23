باكستان تتطلع لجذب استثمارات بمليار دولار من روسيا والإمارات

ذكرت صحيفة "إكسبريس تريبيون" الباكستانية، أن السلطات الباكستانية تتوقع الحصول على نحو مليار دولار من روسيا والإمارات العربية المتحدة كاستثمارات في تحديث البنية التحتية للسكك الحديدية.

ووفقا للصحيفة، فإن روسيا من الممكن أن تستثمر من 550 مليون دولار إلى 660 مليون دولار في تحديث خط السكك الحديدية كويتا- تافتان في مقاطعة بلوشستان.

وحسبما ذكرت الصحيفة، فقد تم التوصل إلى اتفاق حول ذلك خلال زيارة وفد مؤسسة السكك الحديدية الباكستانية إلى روسيا في ديسمبر 2023، وتعمل الأطراف حاليا على إبرام اتفاق حكومي دولي مناسب، وفق وكالة "تاس".

وكانت موسكو قد أبدت اهتماما بالمشاركة في مشروع تحديث مصنع الصلب في كاراتشي وفي تطوير صناعة الطاقة في الجمهورية، خلال حكومة رئيس وزراء باكستان عمران خان (2018-2022).

وأضافت الصحيفة: في الوقت نفسه، تستعد الإمارات لاستثمار ما يصل إلى 400 مليون دولار في قطاع السكك الحديدية الباكستاني. وستكون هذه الأموال مخصصة لبناء ممر شحن من كاراتشي إلى ساحة بيبري، الواقعة بالقرب من ميناء قاسم، وتحويل بيبري إلى مركز لوجستي. ويجري حاليا إعداد مشروع اتفاق حكومي دولي مماثل.

وتشارك الإمارات العربية المتحدة في بناء مصفاة نفط كبيرة في باكستان.