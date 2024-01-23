صندوق الاستثمارات يطلق شراكة مع بطولات "فورمولا إي" و"إكستريم إي" و"1 إي"

أعلن صندوق الاستثمارات العامة، في بيان اليوم الثلاثاء، عن إطلاق شراكة E360 مع بطولات سباقات المحركات الكهربائية العالمية، وهي: "فورمولا إي" لسباقات السيارات الكهربائية السريعة، و"إكستريم إي" لسيارات الدفع الرباعي الكهربائية، و"إي 1" للزوارق الكهربائية السريعة، وذلك بهدف تعزيز نمو رياضات المحركات الكهربائية وتطوير دورها في إحداث تقدم بمستقبل التنقل المستدام.

وتمتد الشراكة الجديدة لعدة سنوات، وستشكل منصة لمبادرات تُبرز قوة رياضة المحركات الكهربائية، وقدرتها على تعزيز الابتكار التكنولوجي وإحداث نقلة نوعية في مستقبل التنقل المستدام، كما ستكون ركيزة للمساهمة بجهود الحد من انبعاثات الكربون.

الهوية المطورة

وكشف صندوق الاستثمارات العامة أيضا عن هويته المطوّرة، والتي تجسد تراث الصندوق وقيمه، وتؤكد التزامه بتحقيق النمو والاستمرار في قيادة التحول بوتيرة تاريخية فريدة. وسيستخدم الصندوق الهوية المطوّرة في جميع فعاليات شراكاته، بما في ذلك فعاليات E360.

وحصل صندوق الاستثمارات العامة على المرتبة الأولى في منطقة الشرق الأوسط، كما نال مرتبة متقدمة عالمياً بين 100 صندوق ثروة سيادي ضمن أحدث تصنيفات الحوكمة والاستدامة العالمية من مؤسسة Global SWF. وتتماشى شراكة E360 مع استراتيجية الصندوق في اختيار مجالات الرعاية، والتي تتركز على أربعة محاور أساسية هي: الشمولية، والاستدامة، والشباب، والتكنولوجيا.

وستعمل شراكة E360 على تعزيز الفرص التعليمية في مجال هندسة رياضات المحركات الكهربائية، إلى جانب البرامج التدريبية.