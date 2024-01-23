مصر تدرس إقامة مدينة للمستشفيات والمعاهد التعليمية بالشراكة مع القطاع الخاص

وجه رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي بإعداد دراسة جدوى اقتصادية لتنفيذ مشروع إقامة مدينة للمستشفيات والمعاهد التعليمية للبحوث والتدريب على مساحة إجمالية تصل إلى 230 فدانا، بما يحقق نقلة نوعية في هذا القطاع الصحي في مصر.

وجاء في بيان صادر عن رئاسة مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء أن دراسة الجدوى تتضمن دراسة تكلفة التشغيل والإدارة وكذا مراجعة التصميمات وعرضها على مكاتب عالمية متخصصة مع بحث الشراكة مع القطاع الخاص في تنفيذ هذا المشروع الطبي المتكامل.

ونقل البيان عن وزير الصحة والسكان خالد عبدالغفار قوله إن المشروع يضم 18 معهدا قوميا متخصصا لتقديم مختلف الخدمات الصحية، بمختلف أقسامها وتجهيزاتها، بسعة نحو 4223 سريرا، كي تصبح منبعا لبحث علمي جاد ومثمر وتدريب طبي متميز وخدمة علاجية متكاملة مطابقة لمعايير الجودة المعتمدة.

وأضاف عبدالغفار أن من المخطط أن يتضمن المشروع أيضا إقامة الجامعة الأهلية لعلوم الطب والتكنولوجيا الطبية.